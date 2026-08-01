Президент України Володимир Зеленський підписав указ про започаткування нового професійного свята.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на президента України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №687/2026, яким в Україні офіційно започатковано День фінансистів. Нове професійне свято щорічно відзначатиметься 11 липня.

Згідно з текстом указу, День фінансистів встановлено на знак визнання вкладу працівників фінансової галузі у забезпечення стабільної роботи фінансової системи України.

Також документ спрямований на підтримку подальшого розвитку професійної діяльності у цій галузі.

Ініціатором започаткування нового професійного свята виступило Міністерство фінансів України.

Президент підписав указ 31 липня 2026 року. Документ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Таким чином, День фінансистів включено до переліку професійних свят України та відзначатиметься на державному рівні щороку.