Служба безпеки України та Головне управління розвідки посіли четверте місце у рейтингу найкращих спецслужб Європи, складеному французьким виданням L’Express. Про це повідомляє УНН.

Україна набрала 77 балів та випередила у рейтингу спецслужби Німеччини, Польщі, Швеції, Норвегії, Естонії, Данії, Румунії, Іспанії, Фінляндії та інших європейських країн. Перші три місця посіли Велика Британія (MI6), Франція (DGSE) та Нідерланди (AIVD).

Як зазначає видання, до оцінювання були залучені 60 фахівців із розвідувальних служб різних країн. Кожен із них голосував за п’ять іноземних спецслужб, спираючись на власний професійний досвід. Основними критеріями оцінювання стали ефективність і надійність.

За даними L’Express, експерти з 25 країн відзначили винахідливість українських спецслужб, їхню здатність проводити складні спеціальні операції та готовність брати на себе високі ризики.

Один із європейських розвідників порівняв СБУ та ГУР з ізраїльською спецслужбою “Моссад”. Серед прикладів, які, за його словами, демонструють високий рівень роботи українських спецслужб, він назвав операцію “Павутина” та ліквідації російських генералів.