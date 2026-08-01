Технологічні гіганти США – Google, Amazon, Microsoft і Meta – різко збільшили капітальні інвестиції після початку ШІ-буму у 2023 році. Компанії вкладають сотні мільярдів доларів у дата-центри, передові чипи та енергетичну інфраструктуру, очікуючи довгострокової віддачі від технології, пише Кореспондент.

Такий масштаб вкладень показує, наскільки швидко технологічний сектор змінився під впливом штучного інтелекту. Компанії, які раніше переважно покладалися на програмне забезпечення та цифрові сервіси, тепер активно інвестують у фізичну інфраструктуру – від дата-центрів до енергетичних потужностей.

“Практично немає ознак, що зростання капітальних витрат зупиниться”, – відзначив аналітик RBC Capital Ріші Джалурія.

Інвестори очікують, що компанії знайдуть баланс між масштабними вкладеннями у штучний інтелект і збереженням прибутковості своїх основних бізнесів.

Лише у цьому році техногіганти планують сукупно витратити близько $745 млрд на капітальні інвестиції.

Основну частину коштів спрямують на будівництво та розширення дата-центрів, закупівлю сучасних чипів і забезпечення енергією нової інфраструктури.

Одначе, масштабна гонка за ШІ вже вплинула на глобальні ланцюги постачання. Зростання попиту на інфраструктуру спричинило дефіцит окремих чипів пам’яті та підвищення витрат для компаній.

Це позначилося навіть на Apple, яка не бере такої активної участі у перегонах за штучний інтелект. Компанія попереджала про тиск на продажі та маржинальність через зростання витрат, що призвело до падіння її акцій на 6,3% у четвер.

Водночас фінансові результати найбільших технологічних компаній показали, що інвестиції у ШІ вже починають приносити додаткові доходи, особливо у сфері хмарних сервісів.

Google, Amazon і Microsoft повідомили про прискорення зростання своїх хмарних підрозділів, які продають обчислювальні потужності як розробникам ШІ, зокрема OpenAI та Anthropic, так і корпоративним клієнтам.

Тим часом, Meta Platforms, яка не має власного хмарного бізнесу, заявила, що штучний інтелект допомагає покращувати ефективність рекламних продуктів, що вже сприяло зростанню квартальної виручки на 28% – до $61 млрд.

Попри масштабні вкладення, інвестори дедалі уважніше стежать за тим, коли саме витрати на штучний інтелект почнуть перетворюватися на стабільний прибуток.

Сукупний вільний грошовий потік Google, Amazon, Microsoft і Meta скоротився до $7 млрд – найнижчого рівня за минуле десятиліття. Лише Microsoft і Meta за квартал заробили більше коштів, ніж витратили.

Гендиректор Amazon Енді Джассі заявив, що компанії доведеться певний час працювати під тиском на грошові потоки, оскільки вона одночасно будує багато дата-центрів.

За його словами, між запуском нового об’єкта та встановленням обладнання, яке дозволяє отримувати дохід, може минути близько двох років.

Аналітики зазначають, що через значний розрив між масштабними початковими інвестиціями та майбутніми доходами інвесторам доведеться чекати кілька років, перш ніж побачити повний фінансовий ефект від нинішньої гонки за штучний інтелект.