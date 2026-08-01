Незважаючи на перехід на новий церковний календар, Медовий, Яблучний та Горіховий Спаси залишаються одними з найулюбленіших серпневих свят.

Змінилися лише дати, а традиції та заборони, як і раніше, знайомі багатьом сім’ям.

Якого числа Медовий Спас – дата та традиції свята

Після переходу на новоюліанський календар ПЦУ багато православних свят змістилися на 13 днів назад. Тому можна легко порахувати, коли цього року в Україні припадає Медовий Спас – за новим стилем ми відзначатимемо його 1 серпня. З цієї ж дати починається двотижневий Успенський піст, нагадує Уніан.

Саме свято, яке в народі називають Медовим Спасом, об’єднує два церковні свята – день пам’яті мучеників Маккавеїв та Походження чесних реліквій Животворящого Хреста. У давнину люди з цієї дати починали збирати мед і ходили до храму, щоб освятити воду та медові стільники.

Історія свята сягає корінням у далеке минуле, і мова йде про події приблизно 9 століття. Тоді влітку великі міста “косили” епідемії, і священнослужителі виносили з храмів частинку Хреста Господнього, щоб освятити водойми. Вода ставала чистою й цілющою, і це допомагало зупинити поширення хвороб.

У сучасному світі, звичайно, немає необхідності в таких діях, проте традиція освячувати певні продукти та дотримуватися християнських канонів залишилася.

Що категорично не можна робити на Медовий Спас, а що можна

Медовий Спас, як і Яблучний та Горіховий, славиться своїми багаторічними традиціями. Одна з них – освячення меду. Раніше вважалося, що до свята їсти мед не можна, і лише в омріяну дату пасічники приносили до храму стільники. Після освячення їх можна було вживати в їжу, але насамперед необхідно було пригостити медом маленьких дітей та жебраків.

Крім меду, прийнято освячувати мак і випічку з маком. Господині здавна пекли величезні пироги, пригощаючи традиційними солодощами друзів і сусідів, а також нужденних. Молоді дівчата збирали мак на полях, плели з нього вінки та обереги від нечистої сили.

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Ще одна назва цього Спаса – Мокрий, оскільки традиції пов’язані з водою. У давнину люди ходили до озер і річок, купалися самі та мили худобу. Вірили, що вода на Спас стає цілющою, і такий ритуал захищає і людей, і тварин від хвороб. У сучасному світі цю традицію можна втілити в життя – 1 серпня цілком можна відвідати пляж.

Кожна віруюча людина повинна знати, що категорично не можна робити на Медовий Спас – будь-які порушення заповітів можуть накликати неприємності на людину. У цей день заборонено:

лаятися та лихословити;

займатися важкою фізичною працею;

працювати на городі;

бажати комусь зла;

зловживати алкоголем або їжею.

Оскільки з 1 серпня починається Успенський піст, вже на Медовий Спас необхідно вживати лише пісну їжу та дотримуватися правил харчування, готуючи себе до свята Успіння Пресвятої Богородиці.