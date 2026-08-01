США можуть у будь-який момент зайти в Україну і забрати майже все, що захочуть, — заявив Трамп в інтерв’ю.

Дональд Трамп нагадав, що США мають підписану з Україною угоду щодо рідкісноземельних ресурсів.

Американський президент назвав українські землі дуже багатими та припустив, що вартість доступу до ресурсів може перевищувати $300 млрд.

-Україна дуже багата, там дуже родючі землі з погляду рідкісноземельних ресурсів. Ми можемо зайти туди в будь-який момент і забрати практично все, що захочемо, — зазначив він.