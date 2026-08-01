В Італії біля Неаполя стався найпотужніший за 40 років землетрус – є постраждалі, пошкоджені будинки та авто.

Землетрус магнітудою 4,7 зафіксували в районі Флегрейських полів. Епіцентр розташовувався за 5 км від Поццуолі на глибині близько 3 км, поштовхи відчули в Неаполі та навколишніх містах, повідомляє Національний інститут геофізики та вулканології Італії .(INGV).

У Поццуолі пошкоджено будинки, а каміння та уламки скель обрушилися на автомобілі й залізничні колії. Відомо про вісьмох людей, які дістали легкі травми.

Рух поїздів, метро та місцевої залізниці призупиняли, у кількох районах зникли електроенергія і мобільний зв’язок. Після основного поштовху розпочався сейсмічний рій.