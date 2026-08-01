Ворожі атаки по області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 1 серпня:

Учора ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Станом на зараз без пошкоджень та постраждалих.

Баштанський район

Також учора ворог тричі атакував ударними БпЛА типу «Молнія» та FPV-дроном Горохівську та Снігурівську громади. Пошкоджено приватний будинок та дах складського приміщення. Внаслідок ще одного обстрілу виникла пожежа сухої трави. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог атакував ударним БпЛА типу «Молнія» та FPV-дроном Куцурубську та Очаківську громади. Внаслідок одного з обстрілів в с. Солончаки пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.