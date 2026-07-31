​​ДБР розслідує детонацію боєприпасів на полігоні у Хмельницькому, внаслідок якої постраждали четверо військових.

Про це пише Державне бюро розслідувань.

Безпека під час поводження зі зброєю та боєприпасами є безумовним пріоритетом, адже будь-яке порушення встановлених правил може становити загрозу життю та здоров’ю людей. Державне бюро розслідувань встановить усі обставини надзвичайної події та надасть правову оцінку діям відповідальних осіб.

🔹 Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом детонації боєприпасів на території військового полігону у Хмельницькому, внаслідок якої постраждали четверо військовослужбовців.

🔹 Подія сталася 31 липня 2026 року близько 11:55. За попередніми даними, сталася неконтрольована детонація боєприпасів.

🔹 Чотирьох постраждалих військовослужбовців госпіталізували. Ступінь тяжкості отриманих ними тілесних ушкоджень встановлюється.

🔹 Через детонацію боєприпасів слідчі поки не можуть безпечно розпочати огляд місця події. Водночас працівники ДБР уже опитують командування та особовий склад військової частини, а також проводять інші першочергові слідчі дії.

🔹 Попередня кваліфікація — порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам (ч. 2 ст. 414 КК України).

🔹 Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.