Служба безпеки України затримала підозрюваного в підготовці російських ударів по Київщині та Житомирщині. За даними слідства, він готував атаки на теплові електроцентралі та підстанції.

Про це повідомляє СБУ.

Підозрюваний — працівник підприємства з обробки граніту на Житомирщині. Чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб через пошук легкого заробітку в Telegram-каналах.

«Після вербування агент під виглядом робочих поїздок почав відстежувати наслідки попередніх атак на місцеві об’єкти енергетики в обох регіонах», — йдеться в повідомленні.

Паралельно він відстежував місця зосередження особового складу та техніки Сил оборони, а також намагався виявити пункти дислокації оперативних аеродромів і військових полігонів.

Правоохоронці затримали його на робочому місці. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами. Водночас СБУ убезпечила розвідані агентом локації.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.