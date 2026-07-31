31 липня 2026 року на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія, унаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією.

Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій.

Обставини й причини події встановлюються.

На місці працюють відповідні служби. Тривають першочергові заходи з ліквідації наслідків. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється.

Додаткова інформація буде повідомлена після завершення першочергових заходів.

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