Перша інформація про потужні вибухи у Хмельницькому почала поступати близько 12 години. Тривога не оголошувалася, дрони не літали. Після першого вибуху почалася вторинна детонація , а потім знову і знову.

Із всієї інформації, яку можна було знайти щодо того, що відбувається, була така.

Пройшло ще півтори години, а нам всім досі нічого про це не відомо.

Одночасно з невідомістю місцеві жителі пишуть про зміни руху міського транспорту, про те, що вибухи продовжуються, що вибухова хвиля винесла раму на балконі, що уламок залетів у вікно, вигнула гаражні ворота.

На зараз у місті аварійне вимкнення електроенергії і повна невідомість.