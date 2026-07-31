Фінляндія вперше зафіксувала африканську чуму свиней (АЧС) – вірус підтвердили у дикого кабана, знайденого в муніципалітеті Віролахті на сході країни біля кордону РФ. Про це йдеться у заяві Фінського агентства з харчових продуктів, повідомляє Кореспондент.

Лабораторні дослідження підтвердили наявність збудника. У відомстві наголосили, що вірус не становить загрози для людей, однак для домашніх і диких свиней він є «надзвичайно заразним та смертельно небезпечним».

За даними Фінського інституту природних ресурсів, на початку 2026 року у країні нараховували близько 2380 диких кабанів. Виявлення АЧС може вплинути на заходи контролю та торгівлю свининою.

Зазначимо, що африканська чума свиней уже поширилася багатьма країнами Європи та Азії, спричиняючи значні втрати серед тварин і обмеження на міжнародному ринку м’яса.