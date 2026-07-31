Миколаївська окружна прокуратура Миколаївської області скерувала до суду обвинувальний акт щодо групи осіб за фактом незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, вчиненій за попередньою змовою, повторно, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2, ч. 4 ст. 246 КК України).

Про це пише Миколаївська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що упродовж листопада 2025 року – квітня 2026 року троє мешканців Миколаєва, діючи за попередньою змовою, систематично здійснювали незаконну порубку дерев різних порід. Для цього вони використовували бензопили, а зрубану деревину в подальшому реалізовували з метою отримання прибутку.

Унаслідок протиправних дій знищено значну кількість дерев, чим завдано державі матеріальної шкоди на суму понад 600 тис. грн.

Крім того, прокурором у кримінальному провадженні в інтересах держави заявлено цивільний позов про стягнення з обвинувачених шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, на зазначену суму.

Санкція інкримінованих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.