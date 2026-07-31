У ніч на 31 липня біля Вроцлава “Ауді”, в якій перебували сім українців, потрапило в дорожню пригоду. Авто з’їхало з дороги, врізалося в дорожній знак, а потім у дерево. Всі учасники аварії включно з водієм були пʼяні. Показово, що на допомогу приїхав брат водія – і теж п’яним за кермом.

Про це повідомила поліція Вроцлава, передає ВВС.

Речниця поліції Александра Фреус підтвердила BBC News Україна, що водій і всі пасажири авто – громадяни України.

В машині було пʼять жінок і два чоловіка віком від 19 до 27 років.

Як повідомляють польські правоохоронці, поліція вночі отримала повідомлення про ДТП у місті Сехніце поблизу Вроцлава.

За попередніми даними, водій автомобіля Audi A4 з невстановлених причин з’їхав із дороги, врізався у дорожній знак, а потім у дерево.

В автомобілі перебували семеро людей: водій і шестеро пасажирів.

Серед них була жінка, яка їхала у багажнику автомобіля. Усі учасники аварії, за даними поліції, були в стані алкогольного сп’яніння.

Чотирьох пасажирок доправили до лікарень. Одна з них отримала серйозні травми – зокрема перелом хребта та ребер.

Поліція окремо наголосила, що не тільки пасажири, а й водій також був у стані алкогольного спʼяніння. Крім того, він керував автомобілем попри судову заборону на керування транспортними засобами.

Чоловіка затримали. Йому загрожує до 12 років ув’язнення та довічна заборона керувати автомобілем. Також поліція не виключає можливості його депортації.

Під час роботи правоохоронців на місце аварії приїхав брат водія. Як з’ясувалося, він також керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали.

Остаточну правову кваліфікацію справи визначать після завершення слідства та аналізу всіх доказів.

Вроцлав останнім часом також опинився в центрі уваги польських та українських ЗМІ через резонансне побиття української пари.