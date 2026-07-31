Президент України Володимир Зеленський провів ставку.

Про це пише офіційний Тг-канал Президента України – Володимира Зеленського.

“Провів Ставку. Перший раз у такому форматі Ставки була доповідь нового Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого по ситуації на фронті. Ключові напрямки, і особлива увага – Слов’янську та Костянтинівці, Запорізькому напрямку. Вдячний усім нашим підрозділам за ліквідацію російських окупантів і відбиття штурмів. Ситуація на фронті жорстка, і будемо шукати можливості збільшити всі програми підтримки українських підрозділів.

Обговорили реалізацію нашого плану далекобійних санкцій проти Росії за війну. Виконання достатньо ритмічне – цілі досягаються. Детально обговорювали логістичні виклики, російські удари по Одесі та області, по портовій інфраструктурі та морському коридору. Були доповіді відповідних структур: ВМС України – Олексія Неїжпапи, ГУР – Олега Іващенка, уряду України – Сергія Корецького. Прем’єр-міністр доповів по роботі з партнерами в нашому регіоні, які можуть розширити транскордонну взаємодію з Україною. Вдячний країнам-сусідам за готовність реально допомагати. Розраховую на наступному тижні отримати від уряду чіткий перелік заходів, які забезпечать диверсифікацію експортних маршрутів.

Ефективна взаємодія по зерновому експорту, по забезпеченню нормальної логістики – це внесок у глобальну продовольчу безпеку та протидію розгортанню кризи вартості життя у країнах та регіонах, які межують із Європою, зокрема на Близькому Сході та в країнах Північної Африки. Будь-які соціальні негаразди там через можливе зростання цін на продовольство, загалом вартості життя означатимуть нові відчутні ризики для Європи. Кожна така криза в регіонах поруч із Європою провокує додаткові міграційні хвилі. Тому реальне гарантування продовольчої безпеки й захист від російського терору проти аграрного сектору та морських торговельних шляхів є прямим інтересом усіх нас у Європі.

Були доповіді розвідки по російських намірах подальших ударів по Україні, по наших суднах. Готуємо протидію. Оновили сьогодні перелік запитів від Сил оборони України щодо необхідного постачання від наших партнерів – говоритиму з лідерами щодо цього. Слава Україні!”