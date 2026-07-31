Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 446 150 (+1 340) осіб
танків – 12 231 (+1) од.
бойових броньованих машин – 25 056 (+7) од.
артилерійських систем – 47 045 (+42) од.
РСЗВ – 1 976 (+0) од.
засоби ППО – 1 525 (+3) од.
літаків – 439 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 081 (+10) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 435 665 (+1 525) од.
крилаті ракети – 5 005 (+55) од.
кораблі / катери – 34 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 128 034 (+413) од.
спеціальна техніка – 4 483 (+3) од.
Дані уточнюються.