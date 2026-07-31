Після рівно 9 років будівництва рашисти спустили на воду свій атомний підводний човен проєкту 885М “Ясень-М” К-563 “Ульяновск”, який здатний нести до 40 крилатих ракет 3М-14 “Калібр” або 32 гіперзвукові ракети 3М-22 “Циркон”, тож скільки в них таких вже є, та скільки ще буде.

Про це пише Defence Express.

У Сєвєродвінську відбулась церемонія спуску на воду нового російського атомного підводного човна К-563 “Ульяновск” проєкту 885М “Ясень-М”. Його будівництво тривало рівно 9 років від моменту закладання 28 липня 2017 року, до спуску наводу 28 липня цього року.

Однак, процес будівництва на цьому не завершився, оскільки далі К-563 “Ульяновск” певний час будуть добудовувати вже на плаву. Й тільки після остаточного завершення будівництва субмарина піде на випробування, які стануть останньою сходинкою до початку експлуатації.

Церемонія спуску наводу К-563 “Ульяновск” проєкту 885М “Ясень-М”

Підводні човни за проєктом проєкту 885М “Ясень-М” мають справді потужне озброєння. Зокрема вони оснащені пусковими установками під 40 крилатих ракет 3М-14 “Калибр” (8 пускових по 5 ракет) або ж під 32 гіперзвукові ракети 3М-22 “Циркон” чи П-800 “Оникс” (8 пускових по 4 ракети).

Крім цього, підводні човни “Ясень-М” на своєму озброєнні мають 10 торпедних апаратів калібру 533-мм, із боєзапасом у 30 торпед. Самі по собі підводні човни за цим проєктом мають довжину 139 метрів, водотоннажність у 13 800 тонн, а екіпаж складається з 90 осіб.

Будова атомних підводних човнів проєкту 885М “Ясень-М”. Зображення – H I Sutton

Їх автономність становить близько 100 діб, вони здатні опускатись на граничну глибину до 600 метрів, й розвивати швидкість до 31 вузла (57 км/год) у підводному положенні, що досягається за допомогою електричного двигуна на 50 000 к.с., який заживлений з атомного реактора на 200 мегаватів.

Ілюстративне фото атомної субмарини проекту 885М “Ясень-М”

Загалом станом на зараз, на озброєнні РФ наявні 4 атомні субмарини проєкту 885М “Ясень-М”, та ще одна проєкту 885 “Ясень”. Ще дві “Ясень-М” вже спущені наводу (включно з К-563 “Ульяновск”), але поки що не введені в експлуатацію.

Також, ще 3 “Ясень-М” вже були закладені та будуються, а ще одну лише заплановано закласти. Тобто загалом у РФ хочуть мати 11 підводних човнів “Ясень” та “Ясень-М”, з яких вже експлуатуються або спущені на воду 7 одиниць.

Церемонія спуску наводу К-563 “Ульяновск” проєкту 885М “Ясень-М”

Але не виключено, що в майбутньому плани на їх будівництво будуть розширені, адже рашисти планують ці субмарини як основу, що замінить всі старі радянські підводні човни, що досі перебувають на їхньому озброєнні.