У Волгограді вночі було гучно, а потім димно після атаки дронів. На цей момент відомо про ураження щонайменше двох важливих об’єктів:

1. Розподільчий центр Wildberries (Волгоград) логістичний комплекс площею 44 000 м². Що є ключовим логістичним вузлом для Волгоградської, Астраханської та сусідніх областей.

2. НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка» один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Підприємство виробляє бензин, дизельне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, що мають важливе значення для економіки країни й забезпечення паливом цивільного та державного секторів.

Також, за повідомленнями російських моніторингових каналів, у Волгограді працюють БПЛА зі скидами.