Усі блоки атомної електростанції «Пакш» — єдиної в Угорщині — зупинять роботу протягом 24–72 годин. Причина — рекордно низький рівень води в Дунаї.

Про це повідомила угорська енергетична компанія MVM. За її словами, різке падіння рівня води зробить закриття всіх реакторів і призупинення виробництва електроенергії неминучим уже через один-три дні, пише engage.

Рівень води впав нижче проєктних норм

Нині рівень Дунаю в Угорщині на 28 сантиметрів нижчий за попередній рекорд 2018 року. Він також більш ніж на метр поступається мінімальному показнику, закладеному під час проєктування станції.

Води вистачило б для охолодження блоків. Однак рівень всмоктувальних труб, потрібних для забору, розташований вище за поточну позначку річки.

Компанія запевнила, що вже підготувалася до подальшого погіршення ситуації.

Наслідки для енергосистеми країни

АЕС «Пакш» виробляє майже половину всієї електроенергії Угорщини. Повне відключення створить серйозний виклик для енергетичної системи. Особливо це відчутно під час літнього пікового навантаження.

MVM звернулася до громадян із проханням використовувати електроенергію відповідально та економно.

Напередодні станція вже призупинила роботу одного реактора через зниження рівня води, спричинене посушливою погодою. Днями Румунія також зупинила один реактор на АЕС у Чернаводе з тієї ж причини. Наприкінці липня в румунській частині Дунаю зафіксували найнижчий рівень води за останні 30 років.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр зробив заяву, у якій зазначив, що через спеку у вечірні години очікується приблизно 20-відсоткове зростання споживання електроенергії, що може створити критичне навантаження на енергосистему.

У зв’язку з цим уряд звернеться до великих споживачів електроенергії, зокрема підприємств автомобільної, акумуляторної, цементної та хімічної промисловості, із проханням добровільно скоротити споживання електрики.

За словами Мадяра, якщо цього виявиться недостатньо, уряд готовий запровадити обов’язкові тимчасові обмеження для промислових підприємств. Для цього вже розробляють відповідне законодавство.

Крім того, прем’єр не виключив можливості ротаційних відключень електроенергії, якщо ситуація в енергосистемі продовжить погіршуватися.

Петер Мадяр також звернувся до громадян із закликом відповідально користуватися електроенергією найближчими днями. Він повідомив, що уряд одночасно скоротить енергоспоживання в державних установах.

«Ми працюємо над тим, щоб уникнути жорсткіших обмежень і забезпечити безпечне функціонування Угорщини в найближчі дні», – наголосив прем’єр.