У центрі Афін знайшли тіло 38-річної громадянки Шотландії Елізабет-Джейн Росс. Її заховали у валізі в покинутій будівлі.

Про це повідомляє BBC.

Поліція Шотландії заявила, що вони співпрацюють з грецькою владою після того, як її тіло виявив бездомний чоловік у районі Кіпселі в Афінах 18 липня.

38-річна Елізабет-Джейн Росс минулого місяця приїхала до Греції з Кіпру, повідомляє державний мовник ERT. Вважається, що вона померла за п’ять-сім днів до того, як її знайшли.

Поліція Греції заявила, що причина смерті ще не встановлена, оскільки вони очікують результатів аналізів від судово-медичного експерта.

Хелена Сміт, кореспондентка The Guardian в Афінах, повідомила BBC Radio Scotland, що Росс, як вважається, прибула до Греції приблизно за два тижні до своєї смерті.

Вона сказала: «Її знайшли в покинутій будівлі в центрі Афін. Це дуже популярне місце серед людей, які подорожують Афінами, та молодих іноземців, які вирішили зробити грецьку столицю своїм домом».

Сміт сказала, що Росс мала родину в Единбурзі та «зв’язки» з Грецією – вона зупинялася у друга в Афінах, перш ніж зникла.

Вона додала: «Схоже, хтось контролював її мобільний телефон після її смерті та надсилав повідомлення, щоб відволікти владу та близьких друзів від спроб її знайти».

ЄВРОКІНІСІ. Занедбана будівля з графіті, вкрита листям. Чоловік у синіх латексних рукавичках стоїть перед дверима. ЄВРОКІНІСІ

Поліція Греції заявила, що очікує додаткової інформації від британської влади щодо ідентифікації тіла.

Речник сказав: «Було запрошено додаткові подробиці щодо того, коли вона прибула до Греції, як і з ким.

«Ми не можемо надати додаткові подробиці на цьому етапі, оскільки розслідування триває».

Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку (FCDO) підтвердило, що надає консульську підтримку та підтримує зв’язок з місцевою владою.