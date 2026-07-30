Т.в.о. голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе представив у четвер особовому складу нового начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, який раніше він обіймав посаду першого заступника начальника Департаменту.

Про це повідомляє в телеграм-каналі відомства.

“Для вас це не новий офіцер – велику частину свого життя він присвятив службі в патрульній поліції. Тож на цьому шляху я побажаю йому успіхів, зважених рішень та ефективної роботи”, – сказав Цуцкірідзе.

В свою чергу Білошицький заявив, що “попереду багато викликів, але я робитиму все, щоб зберегти наші принципи, цінності та підходи, які ми будували упродовж цих років, і водночас удосконалювати та розвивати їх”.

В Нацполіції зазначили, що Білошицький – один із тих, хто стояв біля витоків створення патрульної поліції та багато років працював над її розвитком, брав безпосередню участь у впровадженні сучасних підходів до роботи, створенні нових підрозділів, формуванні законодавчої бази сучасної поліції, розвитку системи автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху, а також удосконаленні законодавства у сфері безпеки дорожнього руху та громадського порядку.

В умовах повномасштабної війни він долучився до створення бригади “Хижак” при Департаменті патрульної поліції та виконував бойові завдання у її складі. Згодом під його керівництвом бригада розширила свої спроможності, сформувавши підрозділи ударних безпілотних літальних апаратів та аеророзвідки.

Як повідомлялось, у Голосіївському районі Києва 18 квітня сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло 6 людей. Поліція проводила спецоперацію із затримання нападника, під час якої його було ліквідовано. При цьому розслідувалися дії патрульних поліцейських, за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції було розпочато кримінальне провадження.

Начальник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков на наступний день заявив, що подав рапорт на звільнення. Згодом його було призначено радником голови Нацполіції.