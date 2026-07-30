Національний банк України підвищив облікову ставку на 0,5 в. п. до 15,5%, повідомили у регуляторі 30 липня, пише УНН.

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5% з огляду на стійке посилення фундаментального цінового тиску та суттєвіше пришвидшення загальної інфляції до кінця року – вказали у НБУ.

Як зазначається, підвищення облікової ставки “спрямовується на збереження привабливості гривневих активів, стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу вже в 2027 році повернути інфляцію на траєкторію сповільнення до цілі 5%”.

“НБУ готовий і надалі використовувати монетарний інструментарій, зокрема додатково посилювати процентну політику для стримування цінового тиску”, – зазначили у регуляторі.

Поточний прогноз Нацбанку, як вказано, “передбачає можливість подальшого підвищення облікової ставки та повернення до циклу пом’якшення процентної політики в IІ кварталі 2027 року”. Водночас НБУ “гнучко реагуватиме як на динаміку інфляції, так і на зміни в розподілі ризиків”.

“Крім того, Національний банк розпочне модернізацію операційного дизайну процентної політики, стратегічним напрямом якого є активізація грошового ринку та розвиток надійних ринкових орієнтирів вартості на ньому. У підсумку зміни посилять спроможність НБУ виконувати головне завдання монетарної політики – забезпечувати цінову стабільність – завдяки підвищенню ефективності монетарної трансмісії”, – ідеться у повідомленні.

У НБУ також перелічили ключові висновки:

упродовж останніх місяців загальна інфляція сповільнилася під впливом тимчасових чинників, однак фундаментальний ціновий тиск надалі посилювався;

інфляція пришвидшиться у другому півріччі, проте повернеться до сповільнення у 2027 році, у тому числі завдяки заходам НБУ;

розширення бюджетних стимулів підтримує економічне зростання, однак його стримуватимуть наслідки інтенсифікації атак росії на інфраструктуру та об’єкти бізнесу;

очікуваних обсягів зовнішньої підтримки буде достатньо для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання стійкої ситуації на валютному ринку;

ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни, однак значний вплив може мати й подальший розвиток подій на Близькому Сході.