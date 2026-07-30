Кабінет міністрів України скасував тимчасові спрощення вимог до маркування харчових продуктів і кормів, запроваджені у 2022 році через повномасштабне вторгнення РФ.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки та довкілля.

Тимчасові правила були запроваджені постановами Кабінету міністрів №186 та №234 у перші місяці повномасштабної війни, коли через порушення логістики та нестачу пакувальних матеріалів виробникам дозволили відступати від окремих стандартних вимог.

«У 2022 році тимчасове спрощення вимог було необхідним, щоб не допустити дефіциту продукції, підтримати виробників і зберегти безперебійне постачання в умовах зруйнованої логістики та нестачі сировини. Нині ринок адаптувався, виробничі процеси й ланцюги постачання стабілізувалися, тому повертаємося до повноцінних правил маркування», – сказав заступник міністра економіки та довкілля Денис Башлик.

Після скасування спрощень виробники та імпортери повинні будуть:

зазначати всю обов’язкову інформацію державною мовою;

забезпечити повну відповідність даних на упаковці фактичному складу продукту;

коректно зазначати рецептуру, харчову цінність та алергени.

Окрема зміна стосується релокованих підприємств. Вони більше не зможуть використовувати залишки пакувальних матеріалів, виготовлених для інших виробників.

Для бізнесу це означає необхідність завчасно переглянути упаковку та маркування продукції, яку випускатимуть після 1 жовтня, і привести їх у відповідність до стандартних вимог.

Водночас продукцію, яку промаркували за тимчасовими спрощеними правилами до набрання чинності новими вимогами, дозволять продавати до завершення строку її придатності.

Кабмін у 2022 році ухвалив постанови №186 «Деякі питання маркування харчових продуктів в умовах воєнного стану» та №234 «Деякі питання забезпечення безпечності та гігієни кормів в умовах воєнного стану», якими тимчасово спростив вимоги до маркування харчових продуктів і кормів.

Із 1 жовтня 2026 року ці документи втратять чинність. У Мінекономіки зазначили, що скасування тимчасових винятків також сприятиме виконанню зобов’язань України за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.