Енергетики готуються до максимальних навантажень у серпні – можливе застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль, пише Кореспондент.

“Готуємо енергосистему України до максимальних серпневих навантажень. Уже наступного тижня синоптики прогнозують аномальну спеку, яка, за нашими розрахунками, може збільшити споживання електроенергії на 1 ГВт”, – написав він.

За словами Шмигаля, на нараді з керівництвом Укренерго, Енергоатому, Укргідроенерго, Нафтогазу і НКРЕКП обговорили, як забезпечити баланс в енергосистемі в цей період, на який також припадають планові ремонти на генеруючих потужностях.

На виконання доручення Міненерго вже вжито комплекс заходів, які спрямовані на забезпечення стабільності роботи мережі, запевнив Шмигаль.

Так, вже відкореговано графіки ремонтів на об’єктах генерації, зокрема енергоблоків АЕС, готується рішення щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії, а також стимулювання закупівлі імпортованої електроенергії бізнесом для власного споживання.

Також буде максимально залучено доступну внутрішню генерацію, насамперед додаткову газову та наявні потужності теплової генерації.

“Розраховуємо, що ці та додаткові заходи забезпечать потреби споживачів у повному обсязі. Водночас Укренерго готується і до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу”, – заявив урядовець.