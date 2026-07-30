Президент України Володимир Зеленський призначив ексміністра економіки Олексія Соболева заступником керівника ОПУ.

Про це очільник української держави повідомив у соцмережах, передає Інше ТВ.

«Підписав указ про призначення Олексія Соболева заступником керівника Офісу Президента України. Олексій зосередиться в команді Офісу на економічному напрямі й працюватиме в координації з Премʼєр-міністром України Сергієм Корецьким, міністром економіки Олександром Кравченком, іншими урядовцями, обласними й місцевими владами…

Домовилися, що Олексій координуватиме роботу з партнерами для розробки й наповнення реальним змістом плану відновлення України після війни. У час завершення війни Україна має бути повністю готовою перейти до звичайного цивільного економічного життя, зберегти силу оборонних виробництв і створити необхідні стимули для того, щоб українці могли реалізовувати свій підприємницький потенціал і професійні перспективи в Україні», – зазначив Президент і акцентував, що розраховує на реальну взаємодію між командами уряду України, Офісу Президента, регіональними владами та бізнесом, академічною спільнотою та громадянським суспільством.

Як повідомляло Інше ТВ, Зеленський призначив Поклада т.в.о. Голови СБУ