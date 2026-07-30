Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вони з міністром оборони розглянуть питання передання Україні ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це він сказав під час пресконференції в Люблінському воєводстві, де, ймовірно, упала російська ракета X-101, передає «Укрінформ».

Нагадаємо, що вночі 30 липня на території Польщі впала, ймовірно, російська ракета X-101.

«Після цього інциденту ми спільно з паном прем’єром (віцепрем’єром — міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем — ред.) якнайшвидше розглянемо питання подальшої допомоги Україні, зокрема передання наступних ракет до систем Patriot, якщо виникне така потреба», — сказав Туск.

Польський прем’єр зазначив, що наразі в жодній країні світу немає абсолютно захищеного повітряного простору — «ані у США, ані в Ізраїлі, ані в Україні, ані в росії». Він наголосив, що нині немає підстав стверджувати, що «ціллю ракети була Польща».

Туск також розповів, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 29 липня вони обговорили ситуацію на фронті та перспективи завершення війни, і додав, що «найближчі 100 днів можуть вирішити результат війни — це 50/50».

Нагадаємо, Туск заявив, що, ймовірно, до них залетіла російська ракета. Але “ми хочемо бути на 100% впевненими”