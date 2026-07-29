Черговий інцидент стався у міжнародному аеропорту Кракова. Там поляк влаштував публічне цькування українок, обзивав їх проститутками, хоча сама його супутниця могла викликати подібні припущення.

Українка Анна Гальченко, яка зазнала нападу, на своїй сторінці в Instagram згодом розповіла деталі інциденту.

-Ці люди весь політ поводилися максимально неадекватно, гучно та агресивно. Коли моя мама зробила їм зауваження та покликала стюарда, щоб він їх заспокоїв, адже поруч також летіла жінка з маленькою дитиною, вони почали ображати мою маму. Після виходу з літака вони дослівно назвали її «kurwa ukraińska». Після цього вони продовжували ображати її різними словами дорогою через аеропорт. Щойно я втрутилася, в мій бік пролунала фраза: «Jesteś ukraińską prostytutką». Коли вони побачили, що я почала їх знімати, то почали бити мене по руці та телефону.

Дуже прикро, що мені доводиться висвітлювати таку ситуацію, адже я маю польських друзів і не можу стверджувати, що всі поляки такі. Проте мовчати я також не буду, адже подібні випадки, на жаль, трапляються дедалі частіше.

Люди повинні нести відповідальність за таку поведінку. Тому нехай цього Пана та Пані побачать усі соціальні мережі!