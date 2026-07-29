Сьогодні, 29 липня, в Миколаївській обласній науковій бібліотеці відбулася презентація книги прозаїчних творів «Смерть у садах Щасливої» заслуженого працівника культури України, директора Миколаївського обласного художнього музею імені В. В. Верещагіна Сергія Рослякова.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці музею, передає Інше ТВ.

До нової книги увійшли три повісті. Перша — «Смерть у садах Щасливої» — пропонує художню версію історії скіфського царя Скіла, який загинув від рук власних підданих, зрікшись віри предків. Цей твір народився з багаторічної наукової праці автора. У 1992 році Сергій Миколайович захистив дисертацію «Скульптура Ольвії», у якій були викладені результати дослідження стели Леокса. Наукові пошуки стали джерелом натхнення, що згодом перетворилося на художній твір.

Повість «Бурий будинок із темним цоколем» розповідає про людей свого часу, їхні долі, моральний вибір і внутрішні переживання. Символічно, що ще у 1989 році твір був відзначений похвальним листом на міжнародному літературному конкурсі, організованому німецькою радіостанцією Deutsche Welle.

Третя повість — «Міна» — звучить дуже гостро. Її наскрізною темою є війна, яка змінює людські долі, випробовує характер і змушує переосмислювати найважливіші життєві цінності.

Під час презентації Сергій Миколайович щиро подякував усім, хто допомагав у підготовці та оформленні книги: Миколі Зякуну, Ользі Мельниковій, Юрію Матвієнку, Наталії Пономарьовій та Юлії Долінській. Окрасою видання стали ілюстрації художника Володимира Бахтова, який, як ніхто інший, відчуває пульс античного часу й надає літературному слову таємничого художнього звучання.

На адресу автора прозвучало багато теплих, щирих слів від поважних гостей, які відзначили його багатогранний талант, відданість культурі та вагомий внесок у духовне життя Миколаївщини.

Символічним жестом стало рішення Сергія Миколайовича передати 34 примірники книги у дар бібліотекам Миколаївщини. Це ще одне свідчення того, що література знаходить своє справжнє призначення тоді, коли приходить до читача.

На завершення презентації колектив обласного художнього музею імені В. В. Верещагіна привітав свого директора із завершенням великої, складної й надзвичайно цікавої праці — народженням нової книги.

Як повідомляло Інше ТВ, у січні 2025 року у Миколаєві презентували каталог живопису Сергія Рослякова «Мистецтво поза часом» (ФОТО)