На сьогодні в українському полоні перебуває вже 20 російських солдат, які вдруге здалися в полон Силам оборони України.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

-Це ще одне підтвердження того, що російські військовослужбовці добре знають: Україна неухильно дотримується норм міжнародного гуманітарного права та вимог Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими. Ті, хто вже перебував в українському полоні, на власному досвіді переконалися, що Україна забезпечує належні умови утримання, а до російських полонених відносяться по-людськи.

Це також наочний результат роботи спеціальних проєктів Координаційного штабу «Хочу жить» та «Хочу найти», які системно доносять до російських військових і їхніх родин правду про умови перебування в українському полоні, права військовополонених та реальні можливості зберегти життя. Завдяки цій роботі дедалі більше росіян розуміють, що український полон — це не те, чим їх лякає російська пропаганда. Саме тому, опинившись знову на фронті, багато хто з них свідомо обирає повторну здачу в полон замість безглуздої загибелі.

Така ситуація демонструє і принципову різницю між підходами України та росії до власних військовослужбовців. В Україні військові, які повернулися з полону, мають законне право звільнитися з військової служби за власним бажанням. Російське ж командування після обміну не залишає своїм солдатам вибору – всі вони знову відправляють на передову.

«Для нас важливо, щоб якомога більше росіян здавалися в полон. Кожен такий військовополонений поповнює обмінний фонд і збільшує наші можливості повертати додому українських Захисників з російської неволі. Коли російські окупанти обирають полон замість загибелі, це означає більше шансів для наших людей повернутися додому», — зазначив заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов.