Дорогою до України Президент Володимир Зеленський вперше відвідав Польщу після загострення відносин між країнами на історичному підґрунті.

Очільник української держави зустрівся з польським Премʼєр-міністром Дональдом Туском.

Про що говорили, Президент поінформував у соцмережах, передає Інше ТВ.

«Провели зустріч із Премʼєр-міністром Дональдом Туском у Любліні. Обговорили багато двосторонніх питань, і серед них історичний діалог між нашими державами. Розповів про нашу дипломатичну роботу у Вашингтоні.

Говорили також про оборонну співпрацю і пріоритетні питання для захисту наших міст і громад від жорстоких російських ударів. Антибалістика – це ключовий пріоритет. Безпека й захист України – це також безпека й захист Польщі. Наша співпраця посилює і наш регіон, і всю Європу.

Окремо обговорили безпекові виклики, які є, на жаль, і для наших людей: важливо, щоб українці, які через війну залишили дім і знайшли прихисток у Польщі, почувалися в безпеці. Дякую», – зазначив український Президент.

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