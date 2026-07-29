Представниками Національної поліції до Подільського районного у м. Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки був доставлений порушник військового обліку, який не пройшов військово-лікарську комісію.

З метою усунення причини правопорушення він був направлений на проходження ВЛК до позаштатної військово-лікарської комісії №1 при Подільському районному у м. Києві територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Як повідомили в Київському міському ТЦК та СП, близько 15.30 під час проходження військово-лікарської комісії в кабінеті хірурга цей громадянин наніс ножові удари лікарці, від чого вона померла.

Нападник затриманий працівниками поліції. На місці події працюють правоохоронні органи, обставини інциденту з’ясовуються, тривають слідчі дії.

У Київському міському ТЦК наголошують, що відповідно до вимог чинного законодавства громадянина буде притягнуто до кримінальної відповідальності, і нагадують, що військово-лікарські комісії – це цивільні установи, які не підпорядковуються органам військового управління Збройних Сил України, Їх лікарський персонал є суто цивільними працівниками.

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