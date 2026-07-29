Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 443 450 (+1 310) осіб
танків – 12 227 (+1) од.
бойових броньованих машин – 25 044 (+6) од.
артилерійських систем – 46 962 (+60) од.
РСЗВ – 1 973 (+3) од.
засоби ППО – 1 521 (+2) од.
літаків – 439 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 063 (+9) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 432 778 (+1 468) од.
крилаті ракети – 4 950 (+0) од.
кораблі / катери – 34 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 127 181 (+331) од.
спеціальна техніка – 4 478 (+2) од.
Дані уточнюються.