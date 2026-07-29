Жінка з Юти підпалила церкву, де вона мала вийти заміж, за день до весілля, стверджує влада, яка розслідує цей випадок. За версією слідчих, дівчина пішла на такий крок через страх перед заміжжям.

Про це повідомляє Guardian.

25-річну Леніту Морено заарештували за звинуваченням у підпалі за обтяжуючих обставин у зв’язку з пожежею 10 липня, яка завдала збитків на суму 108 000 доларів. Слідчі вважають, що вогонь був запалений за допомогою тампона та інших легкозаймистих предметів.

Згідно з судовими документами, про які повідомляє новинне видання Юти KUTV, пожежа почалася в кімнаті Товариства допомоги будівлі Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, коли Морено, її наречений та члени родини готувалися в церковній будівлі до весілля пари наступного дня.

Повідомляється, що родина збиралася покинути церкву в Кейсвіллі, коли спрацювала пожежна сигналізація. Один з перехожих використав воду з весільних прикрас, щоб загасити полум’я, а інший – вогнегасник, йдеться в документах.

Слідчі заявили, що пожежа, ймовірно, виникла під стільцем за допомогою «незвичайних предметів, зокрема, щось схоже на тампон».

Наречений нібито повідомив детективам, що він і Морено були в кімнаті, де почалася пожежа. Він також, як повідомляється, сказав детективам, що раніше того ж дня вони з Морено були в магазині Ace Hardware.

Поліція повідомила, що вони зв’язалися з магазином, і працівники надали відеозапис крадіжки Морено двох запальничок. Поліція стверджувала, що бачила, як Морено підійшла до запальничок, взяла і сховала їх при собі.

Вони сказали, що Морено зізналася у крадіжці з Ace Hardware, але не розповість, що саме вона вкрала.

«Вважається, що Леніта (Тесса) влаштувала пожежу в церковній будівлі, поки ще п’ятеро людей все ще перебували всередині». «Леніта не отримала свідоцтво про шлюб для власного весілля, яке мало відбутися наступного дня після пожежі, але збрехала, заявивши, що отримала».

Морено, яка, як повідомляв KUTV, мала одружитися під іменем Тесса Моран, станом на вівторок перебувала під вартою без права внесення застави.

Американська страхова компанія Eventsure зазначає, що від 15 до 20% весіль скасовуються.

Хоча зміна рішення не покривається полісом, Eventsured заявляє: «Іноді вам доводиться скасувати весілля з причин, які ви не можете контролювати, наприклад, пожежа, хвороба тощо.

У таких випадках подумайте про отримання страховки від скасування».