У Сенаті Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із понад 60 сенаторами, під час якої обговорили важливість запровадження санкцій проти Росії, ситуацію на фронті та необхідність збільшення захисту від російської балістики.

© Press Service Of The President Of Ukraine / YPV.2026

© Press Service Of The President Of Ukraine / YPV.2026

«Дякую Америці за постійну рішучу й справді життєво важливу підтримку України, а також за глобальні зусилля, спрямовані на захист нашого способу життя – життя, у якому люди мають значення», – сказав Глава держави.

Президент поінформував про ситуацію на фронті, рівень російських втрат і результати українських мідлстрайків та дипстрайків, які знищують російську воєнну логістику й підприємства, що працюють на цю війну. Сенатори відзначили успіхи українських воїнів на фронті та українські спроможності завдавати справедливих відповідей на російські удари.

Володимир Зеленський наголосив, що зараз Україна зіткнулася з найбільшою загрозою балістики у світі, і саме балістика є останнім аргументом Росії в цій війні. Зараз українські спроможності дають змогу збивати 93% дронів, але проти балістики немає достатнього захисту. За словами Глави держави, коли в України буде можливість знищувати російську балістику, російський очільник буде змушений сісти за стіл переговорів.

«Ми вже давно обговорюємо можливість виробництва ракет-перехоплювачів для Patriot в Україні, і Україна готова та спроможна їх виробляти. Я вдячний Президенту Трампу та всім в Америці, хто підтримує цю ідею. Давайте втілимо її в життя якомога швидше, без зайвої бюрократії», – зазначив Володимир Зеленський.

Детальна й особлива увага – санкціям і подальшому тиску на Росію. Президент наголосив, що саме ця тема була найголовнішою під час його останньої зустрічі із сенатором Ліндсі Гремом.

«Я переконаний, що сильний закон, який запровадить санкції і мита проти тих, хто допомагає Росії та Ірану заробляти на війні, стане найкращим способом продемонструвати нашу спільну повагу до людського життя, наших спільних цінностей сенаторові Грему й кожному, хто захищає життя та головні людські цінності», – наголосив Володимир Зеленський.

Саме цього дня, коли також відбулася церемонія прощання з покійним Ліндсі Гремом, у Сенаті США провели процедурне голосування щодо подальшого розгляду санкційного законопроєкту. Президент України був присутнім у залі. Рішення підтримали 86 сенаторів, і наступним кроком має стати голосування за ухвалення законопроєкту в цілому.