У ніч на 28 липня (з 18:00 27 липня) противник атакував 131 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел – рф, Донецьк – ТОТ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі – ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 1560 окупантів. Усі втрати ворога