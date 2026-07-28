Президент України Володимир Зеленський вже прибув до США.

Про свої плани очільник української держави розповів у соцмережах, передає Інше ТВ.

«Вже у Сполучених Штатах Америки. У графіку – зустрічі з Президентом Трампом, його командою і тими, хто може підтримати наш захист. Пріоритет номер один – це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Мир повинен стати ближче.

Звісно, від імені всієї України вшануємо памʼять Ліндсі Грема й разом з усіма на церемонії у Вашингтоні згадаємо його зусилля заради безпеки та свободи в Євроатлантиці, інших регіонах світу.

Дякую всім, хто допомагає захисту життя!» – мовиться в повідомленні Президента.

Як повідомляло Інше ТВ, Трамп і Зеленський говоритимуть сьогодні без преси