Коледіно — це один із найбільших центрів складської та розподільчої логістики в Росії.

Там розташовані величезні центри Wildberries, склади інших великих компаній, логістичні комплекси класу А та термінали, якими щодня проходять сотні тисяч, а іноді й мільйони товарів.

Комплекс «3PL» у Коледіно є важливим логістичним вузлом, який забезпечує зберігання, сортування та розподіл вантажів для великих російських компаній і маркетплейсів.

Подібні удари послаблюють економічний потенціал рф, порушуючи роботу логістичних ланцюгів і завдаючи збитків великим російським компаніям.