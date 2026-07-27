Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 27.07.26
особового складу / personnel – близько 1 440 580 (+1 590) осіб / persons
танків / tanks – 12 225 (+8) од.
бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 25 032 (+13) од.
артилерійських систем / artillery systems – 46 831 (+37) од.
РСЗВ / MLRS – 1 969 (+0) од.
засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 519 (+1) од.
літаків / aircraft – 439 (+0) од.
гелікоптерів / helicopters – 354 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси / ground robotic systems – 2 038 (+7) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 429 555 (+1 269) од.
крилаті ракети / cruise missiles – 4 950 (+6) од.
кораблі / катери / warships / boats – 34 (+0) од.
підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 126 302 (+491) од.
спеціальна техніка / special equipment – 4 472 (+7) од.
Дані уточнюються, кажуть в Генштабі ЗСУ.