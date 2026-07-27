“Михайло Федоров говорить ультиматумами, президент проводить із ним по шість годин щодня. По шість годин щодня президент воюючої країни проводить із колишнім міністром”, — заявила ведуча новин ТСН і ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1» Наталія Мосейчук.

«Чому Михайло Федоров не пристає на пропозицію? Тому що вже в багатьох виникають питання. Президент вам, Михайле, запропонував дуже багато позицій, на яких ви могли б приносити користь. Михайло Федоров каже: “Ні, тільки Міністерство оборони”.

Це не позиція компромісу. Ну, тобто якщо потрібен компроміс, то це коли сходяться посередині й враховують інтереси кожної зі сторін», – цитує Мосійчук Zn.ua.

У той же час в інтерв’ю Sky News президент Зеленський заявив таке про цей конфлікт:

“У мене виникла серйозна проблема — не протягом днів чи тижнів, а протягом місяців — у співпраці та діалозі між керівником армії та керівником Міністерства оборони.



Послухайте, є певні питання, які ми маємо вирішувати, і вирішити їх можна лише за умови співпраці міністерства з армією. Одна сторона, чи інша це вирішити не може.



Головним викликом є мобілізація. Ми можемо зіткнутися з додатковими 500 000 російських військових вже у жовтні.



Нам потрібний новий підхід до мобілізації, нові кроки. Можливо, не дуже швидкі, можливо, це

не щось радикальне, звичайно ж, ні, але щоб знайти спосіб це зробити, мені потрібна одностайність між цими двома інституціями.



Другий пункт — протиповітряна оборона. У нас недостатньо протиракетних систем.



У мене немає часу на переговори. Послухайте, у мене немає часу спочатку слухати одну сторону, а потім — іншу, адже ці дві сторони мають зустрічатися не щодня, а щогодини, доки наше небо не буде захищене.



Я не повинен з’ясовувати, хто правий, а хто ні”, — заявив президент в інтерв’ю Sky News.