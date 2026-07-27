Учора та сьогодні вранці ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». Під атакою була портова інфраструктура Миколаївського району.

Поранення отримав 50-річний чоловік, якого госпіталізували. Стан постраждалого – тяжкий. Пошкоджено три цивільні судна.

Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА щодо ворожих атак по області за минулу добу станом на 07:30 ранку 27 липня, передає Інше ТВ.

Також учора та сьогодні вранці ворог атакував ударними БпЛА типу «Молнія» Снігурівську громаду. Внаслідок одного з обстрілів у с. Євгенівці поранено 45-річну жінку та 57-річного чоловіка, їх було госпіталізовано. Станом на ранок чоловік перебуває у стабільному стані, жінка – у стабільно тяжкому. Пошкоджено заклад торгівлі.

Крім цього, вчора ворог тричі атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.