Міжнародний валютний фонд виступив проти продовження масових одноразових виплат українцям, відомих як «тисячі Зеленського».

За інформацією урядових джерел, Кабмін готує рішення, яке суттєво скоротить програму та змінить принципи надання допомоги, пише «Перший Бізнесовий».

У МВФ наголошують, що широкі грошові виплати створюють додатковий тиск на державний бюджет і суперечать умовам фінансової стабільності, які Україна зобов’язалася виконувати в межах програми співпраці. Фонд рекомендує перейти до більш адресної підтримки, спрямованої на людей, які перебувають у критично складних соціальних умовах.

За попередньою інформацією, уряд розглядає варіант, за яким виплати збережуть лише для окремих категорій — зокрема для громадян, які втратили житло, постраждали від бойових дій або мають підтверджений статус соціально вразливих. Масові виплати для широких груп населення можуть бути повністю припинені.

Як нагадує «Перший Бізнесовий», такі зміни вплинуть на бюджетну політику України у найближчі місяці, адже країна залежить від зовнішнього фінансування та має дотримуватися узгоджених параметрів дефіциту. Водночас вони визнають, що згортання програми може викликати суспільне невдоволення, тому уряду доведеться шукати баланс між соціальною підтримкою та вимогами міжнародних партнерів.

Як повідомляло Інше ТВ, 23 липня Україна отримала $690 млн. траншу від МВФ