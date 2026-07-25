Військовослужбовці можуть зручно замовляти квитки на поїзди “Укрзалізниці” через застосунок “Армія+”. Крім спецброні, для захисників та їхніх рідних діють передбачені законодавством знижки та право на безплатний проїзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Укрзалізницю”.

Як інформує перевізник, придбання спецквитків доступне в термін від 5 діб до 6 годин до відправлення потяга з початкової станції.

Послуга повністю анонімна – окремий акаунт на імʼя пасажира не створюється.

Щоб оформити квиток онлайн:

Перейдіть до розділу “Укрзалізниці” в застосунку “Армія+”.

Здійсніть пошук необхідного рейсу.

Введіть дані пасажира та оплатіть покупку.

Після придбання проїзний документ необхідно зберегти. Це можна зробити через меню застосунку “Показати PDF-квиток” або вказавши свою електронну пошту під час купівлі.

Захисники також можуть залишити заявку на отримання квитків безпосередньо в залізничній касі, вказавши свої персональні дані, маршрут та номер потяга.

Зокрема, для військових діють пільги на проїзд:

Учасники бойових дій (УБД) – мають право на безплатний проїзд в обидва боки (“туди” і “назад”) один раз на два роки або на 50% знижки один раз на рік.

Батьки загиблих чи зниклих безвісти військових – отримують постійну знижку 50% на проїзд у пасажирських поїздах усіх категорій та у вагонах 1-го, 2-го і 3-го класів (“ІС+”, “ІС”, “РЕ”, “Р”).