Уповільнення зростання реального ВВП України у 2025 році до 1,8і з 5,5і у 2023 році вивело його до 79і від рівня довоєнного 2021 року, але на душу населення реальний ВВП, ймовірно, наблизився до довоєнного рівня, такою є оцінка експертів Міжнародного валютного фонду (МВФ), пише Iнтерфакс.

“Реальний ВВП на душу населення, ймовірно, наблизився до довоєнного рівня, враховуючи скорочення населення з початку війни. Зростання дедалі більше зумовлене приватним споживанням, тоді як заощадження приватного сектору скоротилися”, – йдеться в оновленій програмі розширеного фінансування EFF.

Згідно з його базовим сценарієм, який передбачає завершення війни до 2027 року, зростання ВВП України цього року ще сповільниться – до 1,0-1,6і за зростання інфляції до 10,5і, але вже наступного року прискориться до 3,5і за зниження інфляції до 8і.

МВФ наголосив, що ризики безпеки залишаються найзначнішими з точку зору реалізації такого сценарії. “Окрім ризику тривалішої війни, її інтенсифікація в найближчій перспективі або мирне врегулювання, яке не передбачає належних гарантій безпеки, може призвести до результатів гірших за базовий сценарій”, – йдеться у документі.

Фонд додав, що також можуть посилюватися побічні ефекти війни на Близькому Сході, зокрема через перебої в оборонних закупівлях або зменшення можливостей партнерів щодо надання допомоги Україні.

“Ризики, пов’язані з втомою від реформ, значно зросли, і відсутність прогресу у впровадженні ключових заходів може поставити під загрозу своєчасну зовнішню підтримку та середньострокові економічні перспективи. Подальші затримки у виконанні умов, узгоджених із зовнішніми партнерами (особливо з ЄС), ймовірно, уповільнять розподіл коштів донорів, зменшують фіскальний простір і можуть спровокувати політичні реакції на дефіцит зовнішнього фінансування, що може поставити під загрозу важко здобуту стабільність”, – зазначив також МВФ.

Він зауважив, що так невдачі в управлінні та реформах, що підтримують перехід до сучасної ринкової економіки, можуть вплинути на готовність біженців до повернення, негативно впливаючи на довгострокові перспективи.

Щодо негативного сценарію, то у оновленій програмі він продовжує базуватися на гіпотезі поступового переходу війни у заморожений конфлікт до 2028 році, але негативний шок зміщений з першого на друге півріччя 2026 року. В цьому сценарії ВВП зростатиме по 0,5% у 2026-2028 роках з прискоренням до 3,4% лише у 2029 році, а інфляція складатиме цього року 12,5%, наступного – 10%.

Негативний сценарій також передбачає суттєво більший бюджетний дефіцит та державний борг, ніж у базовому сценарії, через вищі витрати, що виникають внаслідок триваліших активних бойових дій. Прогнозується також, що дефіцит поточного рахунку платіжного балансу також буде значно більшим, ніж у базовому сценарії, що призведе до слабшої адекватності міжнародних резервів.

Як повідомлялося, хоча МВФ погіршив прогноз зростання реального ВВП України цього року до 1,0-1,6% з 1,8-2,5%, оцінка номінального ВВП покращена з 10,01 трлн грн до 10,19 трлн грн. Одночасно прогноз зростання номінальних доходів збільшено цього року з 12,0% до 20,4%, реальних – з 5,6% до 10,6%.

МВФ у документі нагадує, що у 2017 році ВВП на душу населення в Україні складало $2,64 тис. за оцінки чисельності населення 44,8 млн.

За даними у IMF DataMapper, у 2024 році цей показник зріс до $5,72 тис., за минулий рік Фонд оцінив його у $6,5 тис., а на цій рік очікує на рівні $6,98 тис. Це вище показників Лівії, Гватемалу та Алжиру, але нижче Азербайджану, Південної Африки та Еквадору.

При цьому у 2024 році МВФ оцінював чисельність населення України у 33,34 млн, минулого року – у 32,76 млн, а цього року – у 32,28 млн. Тоді як директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.Птухи Національної академії наук Елла Лібанова у випуску спецпроєкту Open Reality у липні цього року повідомила, що на сьогодні спільна оцінка цього інституту та Держстату чисельності населення України на підконтрольній території – 29 млн “плюс-мінус десь 300 тисяч”.