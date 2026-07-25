Міністерство просвіти рф внесло до рекомендованого списку патріотичної літератури для школярів книги, присвячені так званій “спеціальній військовій операції”. Таким чином російська влада продовжує інтегрувати пропаганду війни в освітній процес. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

За даними Центру, до переліку літератури для учнів 5–9 класів у розділі “Zа наших” включили книги “Тени Донбасса: маленькие истории большой войны”, “Неотправленные письма” та “Герои сво”.

Для старшокласників рекомендовано ще шість творів, серед яких “Донбасс – сердце россии”, “Бранная слава” та збірка “Поэzия русской зимы”, у яких прославляються російські військові та виправдовується війна проти України.

Таким чином російська влада продовжує інтегрувати пропаганду війни в систему освіти та формувати у дітей позитивне ставлення до збройної агресії проти України – зазначили у Центрі стратегічних комунікацій.

У Центрі нагадали, що кремль системно використовує освіту як інструмент пропаганди, зокрема нав’язує школярам літературу про “героїв сво” та видає навчальні посібники, у яких журналістів називають “солдатами інформаційного фронту”.