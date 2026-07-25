Український боксер, колишній чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що не планує балотуватися на посаду президента України, попри те, що його прізвище фігурує у рейтингах потенційних кандидатів.

Про це він сказав в інтерв’ю пресслужбі футбольного клубу “Полісся”, де обіймає посаду першого віцепрезидента, пише ЛБ.

Коментуючи результати опитування соціологічної групи “Рейтинг”, згідно з якими за нього на гіпотетичних президентських виборах готові проголосувати 5,9% респондентів, Усик висловив думку, що його підтримка могла б бути вищою.

“Якщо б у мене була така думка (балотуватися у президенти, – ред.), то, думаю, за мене б більше (людей, – ред.) проголосувало. Але я не буду балотуватися в президенти України”, – сказав боксер.

За результатами опитування групи “Рейтинг”, Олександр Усик посідає п’яте місце серед потенційних кандидатів на посаду президента.