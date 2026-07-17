Підрозділи російської окупаційної армії отримали наказ посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та автотранспорту у прифронтових районах і прикордонні.

Про це інформує ГУР МО України, передає Інше ТВ.

Командування наказало активізувати удари по автозаправних станціях, вантажівках, автобусах і легкових автомобілях. Виконавцями цих наказів визначені центр перспективних безпілотних систем “рубікон” та зовнішні пілоти лінійних підрозділів окупаційної армії.

Для пошуку та ураження цілей планують використовувати керовані в режимі реального часу дрони типу “молнія-1”, “молнія-2”, “герань-сікер”, “гербера-сікер”, “ланцет”, V2U та інші аналогічні безпілотні системи.

Низький рівень підготовки екіпажів уже призводить до інцидентів, коли в межах кампанії терору проти України росіяни помилково б’ють по своїх. Так, оператори 1427-го мотострілецького полку зс рф через втрату орієнтування навели “молнію-2” на цивільний автомобіль УАЗ “Буханка” в районі населеного пункту глушкове курської області на росії. Дрон не влучив у ціль — здетонував приблизно за 10 метрів від автомобіля.



Водночас подібні атаки проти власного цивільного населення у прикордонних регіонах держави-агресора нерідко режисують російські спецслужби з метою використання пропагандою кремля у кампанії з демонізації та дискредитації України. Ще один показовий випадок трапився на Запорізькому напрямку, коли ворожі оператори скоїли дроновий “френдлі фаєр” — помилково уразили пікап з російськими окупантами.

Так чи інакше, наказ російських вождів посилити дроновий терор у прифронтових областях становить реальну загрозу для цивільного населення України.

ГУР МО України закликає громадян бути пильними та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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