Оприлюднили щорічний консолідований рейтинг ЗВО України. У 2026-му до переліку увійшли 240 університетів з усіх регіонів. Лідером вже десять років поспіль залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на “Освіта.юа”.

Консолідований показник базується на даних трьох найбільш авторитетних для експертів та медіа досліджень:

“Топ-200 Україна”;

“Scopus”;

“Бал НМТ на контракт”.

Кожен із цих рейтингів використовує власні критерії, тому підсумковий список є узагальненням, що дає найбільш повну картину ефективності освітніх закладів.

Топ-10 університетів України у 2026 році

Десятка лідерів:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Львівський національний університет імені Івана Франка

Національний університет “Львівська політехніка”

НТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Національний університет “Києво-Могилянська академія”

Перша двадцятка рейтингу охоплює університети з 11 українських міст, зокрема Києва, Львова, Харкова, Одеси, Сум та інших.

Найкращим мистецьким закладом визнано Київський національний університет культури і мистецтв, а серед приватних університетів першість утримує Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП).