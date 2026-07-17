США запровадили нову політику візових обмежень щодо іноземних громадян, які фінансують, підтримують або підбурюють до діяльності ультралівих терористичних та пов’язаних із ними угруповань. Про це у четвер, 16 липня, повідомив державний секретар США Марко Рубіо, пише Кореспондент.

“Сьогодні @StateDept запроваджує нові візові обмеження, щоб заборонити в’їзд до нашої країни лівим терористам. Іноземці, які фінансують, підбурюють або допомагають лівим терористам, є ворогами нашої цивілізації. Вони не бажані у Сполучених Штатах”, – написав Рубіо.

Заборону в’їзду правим терористам нова політика не передбачає.

За інформацією Держдепу США, нова політика, запроваджена на підтримку президентського меморандуму з національної безпеки, поширюватиметься на осіб, які підтримували або підбурювали до терористичних актів, брали участь у насильницькій злочинній діяльності чи економічному саботажі, а також фінансували, вербували або надавали логістичну підтримку ультралівим терористичним та пов’язаним із ними групам.

У Держдепі зазначили, що обмеження покликані захистити національну безпеку США шляхом закриття візових можливостей для осіб, які сприяють діяльності терористичних мереж, що становлять загрозу життю американців, економічній стабільності та громадській безпеці.