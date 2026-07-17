Щонайменше раз на тиждень «Миколаївобленерго» отримує інформацію про чергову дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої пошкоджено енергетичне обладнання.

Буквально напередодні, ввечері 15 липня, сталася чергова аварія на Врадіївщині – водійка легкового автомобіля збила електроопору, яка повисла на проводах над подвір’ям сусіднього домоволодіння.

Як повідомили в АТ «Миколаївобленерго», сьогодні на місці ДТП уже стоїть нова опора.

А тим часом проблема пошкодження енергетичних об’єктів дедалі загострюється. Лише протягом першого півріччя 2026 року Товариство зазнало збитків на майже 1,5 млн гривень через дії третіх осіб. За цей період зафіксовано 60 випадків пошкодження або знищення електроопор, повітряних і кабельних ліній та навіть трансформаторних підстанцій.

Причини різні – від несанкціонованих земляних робіт та обрізання дерев до дорожньо-транспортних пригод. Такі дії не лише додають клопоту енергетикам, а й створюють незручності для місцевих жителів, адже пошкодження енергетичного обладнання часто призводить до аварійного знеструмлення споживачів, зазначили в «Миколаївобленерго».

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївщина отримала від Данії енергетичного обладнання на понад 857 тисяч євро