Головним управлінням ДПС у Миколаївській області з метою здійснення контролю за дотриманням платниками податків вимог чинного законодавства у сфері обігу та реалізації пального на постійній основі проводяться заходи щодо системного контролю об’єктів роздрібної торгівлі пальним, спрямовані на виявлення та припинення діяльності нелегальних автозаправних станцій.

Так, фахівцями управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Миколаївській області встановлено факт реалізації пального на одній з автозаправних станцій м. Миколаєва без одержання документа дозвільного характеру та без видачі розрахункових документів.

Це свідчить про те, що АЗС функціонувала нелегально із численними порушеннями законодавства: здійснення незаконного збуту підакцизної продукції, ухилення від сплати податків та зборів.

Також у ході проведення фактичної перевірки податківцями встановлено суб’єкта господарювання та зафіксовано факт роздрібної торгівлі пальним без відповідної діючої ліцензії, чим порушено ст. 29 Закону України №3817-IX. Крім того, за результатами перевірки встановлені порушення Податкового кодексу України, Закону України №265/95-ВР та порушення трудового законодавства.

До суб’єкта господарювання застосовано штрафних санкцій у сумі понад 1,7 млн гривень.

ДПС Миколаївщини наголошує: діяльність у сфері обігу та реалізації пального можлива виключно в межах чинного законодавства та за умови наявності документів дозвільного характеру.

Звертаємо увагу, що незаконне виробництво та розповсюдження підакцизних товарів (пального) завдає шкоди законному бізнесу та негативно впливає на економіку країни.

Наголошуємо, що податковий контроль ДПС здійснює з урахуванням рішення РНБО про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу, та виключно на підставі ризик – орієнтованого підходу і за наявності високих ступенів ризику.

Довідково: Закон України від 18 червня 2024 року №3817-IX «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» із змінами;

Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року №2755-VI, із змінами та доповненнями;

Закон України від 06 липня 1995 року №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», зі змінами та доповненнями.